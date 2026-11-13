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        Bitlis'te 400 öğretmen bowling turnuvasında yarıştı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Öğretmenler Arası Bowling Turnuvası"na 400 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Bitlis'te 400 öğretmen bowling turnuvasında yarıştı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Öğretmenler Arası Bowling Turnuvası"na 400 kişi katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Maarifin kalbinde, sporun birleştirici gücü" sloganıyla düzenlenen turnuvada il genelinden 80 takım mücadele etti.

        Tatvan'daki bowling salonunda 4 gün süren turnuvanın finalinde 20 takım yarıştı. Final gecesinde 8 kadın ve 6 erkek öğretmen ödül almaya hak kazandı.

        - "Etkinlik, öğretmenlerimiz arasında etkileşim, dostluk ve tatlı bir rekabetin oluşmasına vesile oluyor"

        Final müsabakalarını izleyen Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, turnuvaya yoğun katılım olduğunu belirtti.

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        Bu tür organizasyonların öğretmenler arasındaki işbirliğini, dayanışmayı ve dostluğu güçlendirdiğini ifade eden Demirer, şunları kaydetti:

        "Bu tür turnuvalar, öğretmenlerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra aralarındaki işbirliğini, koordinasyonu ve dostluğu güçlendirmesi açısından da kıymetli. Turnuvaya 80 takım ve 400 öğretmenimizin katılması oldukça güzel. Öğretmenlerimizin bu tür organizasyonları faydalı bulup ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor. Etkinlik, öğretmenlerimiz arasında etkileşim, dostluk ve tatlı bir rekabetin oluşmasına vesile oluyor."

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        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cevdet Acar da turnuvanın samimi ortamda gerçekleştiğini belirterek, finale kalan 20 takım arasından dereceye girenlerin ödüllendirildiğini söyledi ve öğretmenlerin gününü kutladı.

        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Zahit Doğru, turnuvaya takım olarak katıldıklarını, öğretmenler arasında güzel bir etkileşim yaşandığını ve etkinlikten keyif aldıklarını ifade etti.

        Bu tür organizasyonların devam etmesini istediklerini dile getiren Doğru, turnuvanın ara tatil öncesinde kendileri için güzel bir motivasyon olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

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