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        Bitlis'teki Budaklı Kaplıcaları'nda çevre temizliği yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcaları'nda çevre kirliliğine dikkati çekmek ve doğal güzellikleri korumak amacıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Bitlis'teki Budaklı Kaplıcaları'nda çevre temizliği yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcaları'nda çevre kirliliğine dikkati çekmek ve doğal güzellikleri korumak amacıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

        Güroymak Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık, Gölbaşı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırsal Ekolojik ve Yaşam Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, "Doğamızı birlikte temizleyelim, kaplıcamıza sahip çıkalım" sloganıyla gerçekleştirildi.

        Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu ve katılımcılar, kaplıca çevresindeki çöpleri topladı.

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        Belediye Başkanı Mutlu, temizlik çalışmalarının ilk aşamasında bir kamyondan fazla çöp toplandığını, çalışmaların tamamlanmasıyla bu miktarın 6-7 kamyona ulaşabileceğini söyledi.

        Bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini belirten Mutlu, kaplıca çevresine çöp konteynerleri yerleştirerek düzenli atık toplama sistemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Mutlu, kaplıcada daha düzenli bir havuz oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

        Kaymakam Aykaç da Budaklı Kaplıcaları'nın ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

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        Doğa gözlemcisi Cihan Önen de Budaklı Kaplıcaları'nın sağlık ve doğa turizminin yanı sıra yaban hayatı açısından da önemli potansiyel taşıdığını söyledi.

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