Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda da güzelliğini koruyor

Sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen ve yağışların etkisiyle debisi artan şelale, dronla görüntülendi.

Dik ve sarp kayalıklardan dökülen şelale, özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çeken şelalenin turizme kazandırılması bekleniyor.

Bitlis'in Mutki ilçesindeki 56 metre yüksekliğindeki Gümüşkanat Şelalesi, sonbaharın renkleri ve son günlerde etkili olan yağışlarla oluşan coşkulu akışıyla dikkati çekiyor.

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