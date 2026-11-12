Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda da güzelliğini koruyor

        Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda da güzelliğini koruyor

        Bitlis'in Mutki ilçesindeki 56 metre yüksekliğindeki Gümüşkanat Şelalesi, sonbaharın renkleri ve son günlerde etkili olan yağışlarla oluşan coşkulu akışıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda da güzelliğini koruyor

        Bitlis'in Mutki ilçesindeki 56 metre yüksekliğindeki Gümüşkanat Şelalesi, sonbaharın renkleri ve son günlerde etkili olan yağışlarla oluşan coşkulu akışıyla dikkati çekiyor.

        İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Gümüşkanat köyünde bulunan şelale, doğal güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Dik ve sarp kayalıklardan dökülen şelale, özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çeken şelalenin turizme kazandırılması bekleniyor.

        Sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen ve yağışların etkisiyle debisi artan şelale, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz'da iki göl...
        Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz'da iki göl...
        Adilcevaz'da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor
        Adilcevaz'da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor
        BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirec...
        BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirec...
        Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi
        Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi
        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu
        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi