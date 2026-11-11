Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirecek

        BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirecek

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Antalya'daki COP31 kapsamında gerçekleştirilecek panelde Van Gölü Havzasının geleceği, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ve çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:46 Güncelleme:
        BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirecek

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Antalya’daki COP31 kapsamında gerçekleştirilecek panelde Van Gölü Havzasının geleceği, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ve çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulunacak.

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki panelde konuşmacı olarak yer alacak.

        14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de Antalya COP31 Yeşil Bölge Panel 1 Salonu’nda gerçekleştirilecek "Van Gölü Havzası ve Çevresinde Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" başlıklı panelde, havzanın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar ve iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ele alınacak.

        REKLAM

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin moderatörlüğünü yapacağı panele, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep katılacak.

        Panelde küresel iklim değişikliğinin Van Gölü Havzası üzerindeki etkileri, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Ayrıca iklim değişikliğine uyum süreçleri ve üniversitelerin bu alandaki bilimsel sorumlulukları da gündeme gelecek.

        REKLAM

        Bölge üniversitelerinin rektörlerini uluslararası bir platformda buluşturacak etkinlikte, bilimsel araştırma kapasitelerinin artırılması, üniversiteler arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin çevre politikalarına sağlayacağı katkılar üzerinde de durulacak.

        Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın panelde, Van Gölü Havzasının korunması, bölgedeki çevresel sorunların çözümü ve iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin üstlenebileceği bilimsel ve kurumsal sorumluluklara ilişkin görüşlerini paylaşması bekleniyor.

        BEÜ'nün COP31 kapsamındaki bu katılımının, Van Gölü Havzasının korunmasına yönelik bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi
        Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi
        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu
        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te geleceğe nefes olmak için 350 fidan dikildi
        Bitlis'te geleceğe nefes olmak için 350 fidan dikildi
        Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
        Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama