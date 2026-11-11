Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Giriş: 11.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Güneri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
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