Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım günü Güroymak ilçesine bağlı Tahtalı köyü TIR parkı mevkisinde durdurulan bir ticari takside ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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