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        Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

        BİTLİS'in Güroymak ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

        BİTLİS'in Güroymak ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım günü Güroymak ilçesine bağlı Tahtalı köyü TIR parkı mevkisinde durdurulan bir ticari takside ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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