Bitlis'te 1 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda savcılık koordinesinde Güroymak ilçesi Tahtalı köyü Tır Parkı mevkiinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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