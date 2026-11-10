Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Hizan'da anıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı.
Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam tarafından çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi.
Programa, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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