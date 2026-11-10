Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Hizan'da anıldı

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam tarafından çelenk sunuldu.

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