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        Bitlis'te arama kurtarma ekibi akreditasyon sınavında ter döktü

        Bitlis'te 29 kişilik ekip hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavında ter döktü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Bitlis'te arama kurtarma ekibi akreditasyon sınavında ter döktü

        Bitlis'te 29 kişilik ekip hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavında ter döktü.

        Bitlis'te muhtemel afet ve acil durumlarda görev almak üzere akredite olmak isteyen Hizan Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavına katıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma sahasında gerçekleştirilen sınavda ekip üyeleri; kapasite, yönetim tarzı, operasyon bilgisi ve sahada koordinasyon becerileri açısından uzman ekiplerce değerlendirildi.

        Sınav kapsamında oluşturulan senaryo gereği, Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılara müdahale edildi. Beton kırma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, uzun süren çalışmaların ardından enkaz altındaki yaralıya ulaştı. Yaralıyı bulunduğu yerden dikkatli şekilde çıkaran ekip üyelerinin müdahale süreci, Diyarbakır ve Batman'dan gelen uzman değerlendiriciler tarafından takip edildi.

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        28 kişilik ekip gün boyunca sınavda

        Ekip üyeleri ayrıca çadır kurma, olay yönetimi, sahada organizasyon ve afet bölgesine müdahale aşamalarında da değerlendirildi. 28 kişiden oluşan Hizan Arama Kurtarma Ekibi, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak afetlerde profesyonel şekilde görev alabilmek amacıyla gün boyunca yoğun çaba gösterdi. Gerçekleştirilen sınavla ekiplerin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyi, koordinasyon kabiliyeti ve operasyonel yeterliliğinin ölçülmesi hedeflendi.

        Sıvan hakkında konuşan Bitlis AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, Bitlis'te hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavı için sahada olduklarını belirterek, "Hizan Arama Kurtarma Ekibinin akreditasyon sınavı için buradayız. Senaryo gereği Siirt ili Şirvan ilçesinde 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem neticesinde AKUT ekibi bölgeye görevlendirilmiş durumdadır. 28 kişilik ekip sınav kapsamında olay bölgesine intikal etti. Sabah 07.00 itibariyle başlayan sınavımız aralıksız devam etmektedir. Sınav başarılı geçmesi halinde ilimizdeki kentsel ikinci hafif seviye akredite ekip olarak hizmet vermeye devam edecektir. Ancak sınav sonuçlarına göre süreç devam edecektir. Şu anki aşamada ekiplerimiz yaralıya ulaştı. Yaralılarını çıkaracaklardır. İlk önce süreç olarak başvurularının tamamlanmasının akabinde eğitimlerini aldılar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen mentörler tarafından denetlemeye tabi tutuldular. Mentörün vermiş olduğu olumlu rapor sonucunda Batman ve Diyarbakır illerinden görevlendirilen sınav yapıcılar ekiplerin kapasitesini yönetim tarzını ve operasyon bilgisini sınava tabi tutmak üzere bugün AFAD yerleşkemizde sınavlarını icra etmektedirler. Umarım akredite ekip sayımızı her gün daha fazla yukarıya çıkarır, sayılarımızı arttırırız. Cevval güçlü bir ekip bugün sınava tabi tutuluyor. Umarım muvaffak olurlar. İlimize hayırlı hizmetler vereceklerini düşünüyoruz. Sayılarının artması temennisiyle arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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