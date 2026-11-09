Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, AhlatMalazgirt kara yolu güzergâhında olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, güzergâhta mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaş ile 3 araç, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bölgeye ulaştırıldı. Vatandaşların Ahlat ilçe merkezine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

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Öte yandan, AhlatMalazgirt kara yolunda karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdüğü belirtildi.