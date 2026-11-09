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        Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

        Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

        Edinilen bilgilere göre, AhlatMalazgirt kara yolu güzergâhında olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, güzergâhta mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaş ile 3 araç, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bölgeye ulaştırıldı. Vatandaşların Ahlat ilçe merkezine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

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        Öte yandan, AhlatMalazgirt kara yolunda karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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