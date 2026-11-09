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        Van'da kar nedeniyle 97 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Van'da kar nedeniyle 97 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kentte iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

        Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, söz konusu yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar yağışıyla harekete geçen ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Kent genelinde 1032 personel ve 450 iş makinesiyle yapılan çalışmalarda, yolların kısa sürede açılması hedefleniyor.

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        - Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

        Bitlis'te de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalanların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Mahsur kalan 3 araçtaki 5 yetişkin ve 3 çocuğun sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaşmalarının sağlandığı bildirilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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