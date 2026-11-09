Doğaseverler Saint Thomas Kilisesi'ne yürüdü

Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerini ve tarihî mirasını tanıtmak amacıyla sürdürülen "Van Gölü Havzası Yürüyüş Rotaları Serisi" kapsamında pazar günü Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç bölgesindeki tarihî Saint Thomas Kilisesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Van ve Tatvan'dan hareket eden 50 doğasever, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde yürüyerek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Katılımcılar, tarihî Saint Thomas Kilisesi'ni ziyaret ederek bölgenin kültürel mirasına dikkat çekti.

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