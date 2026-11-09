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        Doğaseverler Saint Thomas Kilisesi'ne yürüdü

        Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club, Van Şehir Okumaları Grubu ve Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği üyelerinin katılımıyla Van'ın Gevaş ilçesindeki Altınsac köyünde bulunan Saint Thomas Kilisesi'ne yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Doğaseverler Saint Thomas Kilisesi'ne yürüdü

        Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club, Van Şehir Okumaları Grubu ve Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği üyelerinin katılımıyla Van’ın Gevaş ilçesindeki Altınsac köyünde bulunan Saint Thomas Kilisesi’ne yürüyüş yapıldı.

        Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerini ve tarihî mirasını tanıtmak amacıyla sürdürülen "Van Gölü Havzası Yürüyüş Rotaları Serisi" kapsamında pazar günü Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç bölgesindeki tarihî Saint Thomas Kilisesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Van ve Tatvan'dan hareket eden 50 doğasever, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde yürüyerek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Katılımcılar, tarihî Saint Thomas Kilisesi'ni ziyaret ederek bölgenin kültürel mirasına dikkat çekti.

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