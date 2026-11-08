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        Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kar yağışının etkili olduğu il merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki Rahva bölgesinde kontrolden çıkan 34 BZZ 743 plakalı minibüs devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste bulunan 9 kişiden 2'si yaralandı. Yaralılar ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Güvenlik güçlerinin önlem aldığı yol, minibüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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