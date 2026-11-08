Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının etkili olduğu il merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki Rahva bölgesinde kontrolden çıkan 34 BZZ 743 plakalı minibüs devrildi.

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