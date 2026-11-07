Hizan'da yola düşen kayalar temizlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde yola düşen kayalar, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
Giriş: 07.11.2026 - 15:48 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde yola düşen kayalar, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
İlçeye bağlı Koçyiğit köyünde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kayalar yola düştü.
Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
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