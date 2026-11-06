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        Tatvan'da otomobil başıboş ata çarptı: 1 yaralı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Tatvan'da otomobil başıboş ata çarptı: 1 yaralı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, BitlisVan D300 kara yolu üzerindeki Tatvan ilçesine bağlı Uslu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat S. (44) yönetimindeki 34 HKJ 945 plakalı otomobil, kara yolunda aniden karşısına çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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