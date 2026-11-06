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        Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden Kışkılı'yı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı. Özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinde kış hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı’da mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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