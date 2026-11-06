Nemrut Kalderası'nda karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kalderada jandarma ekiplerince kurtarılan iki kişi, UMKE aracına alındı.

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