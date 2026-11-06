Nemrut Kalderası'nda karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçta mahsur kalan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kalderada jandarma ekiplerince kurtarılan iki kişi, UMKE aracına alındı.
Buradan ambulansla Nemrut Dağı eteklerinde bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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