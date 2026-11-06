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        Nemrut Kalderası'nda karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası'nda karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçta mahsur kalan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kalderada jandarma ekiplerince kurtarılan iki kişi, UMKE aracına alındı.

        Buradan ambulansla Nemrut Dağı eteklerinde bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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