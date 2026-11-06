Ahlat'ta kültürel mirası yaşatacak projeler görüşüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesinin köklü tarihini, zengin kültürel birikimini ve ilmi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kubbetül İslam Ahlat Enstitüsü, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de katıldığı toplantıda, enstitünün kurumsallaşma çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ahlat'ın tarihî kimliğinin korunması, kültürel değerlerinin tanıtılması ve ilçenin ilim, kültür ve eğitim alanındaki potansiyelinin daha ileriye taşınmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, çalışma alanları ve gelecek dönem hedefleri üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca, Ahlat'ın sahip olduğu tarihî ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin artırılması ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.