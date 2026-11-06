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        Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na gezi amacıyla çıkan iki kuzen, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Yazlık lastikli araçlarıyla ilerleyemeyen kuzenler, gazetecilerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na gezi amacıyla çıkan iki kuzen, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Yazlık lastikli araçlarıyla ilerleyemeyen kuzenler, gazetecilerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Muş'ta yaşayan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22) isimli kuzenler, kendilerine ait 34 FTU 584 plakalı araçla öğle saatlerinde Nemrut Kalderası Milli Parkı'na çıktı. Yaklaşık 2 bin 250 rakımlı kalderaya inen kuzenler, bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakması ve yolun karla kaplanması üzerine araçlarıyla ilerleyemedi.

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        Araçlarında yazlık lastik bulunması nedeniyle kaldera içerisinde mahsur kalan kuzenler, bölgede cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle yardım çağıramadı. Kuzenlerden birinin daha önceden ayağının kırık olması üzerine Adem Toklu, yardım bulabilmek amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek kaldera zirvesine çıktı.

        Şans eseri bölgede haber çalışması yapmak üzere bulunan gazetecilerle karşılaşan Toklu'nun yardım talebi üzerine gazeteciler harekete geçti. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e bilgi veren gazetecilerin girişimleriyle mahsur kalan kuzenlerin kurtarılması için ekipler sevk edildi.

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        Kısa sürede bölgeye ulaşan Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri tarafından araçlarına alınarak ısınmaları sağlanan kuzenlerden Adem Toklu'ya ilk müdahale yapılırken, kaldera içerisinde araçta mahsur kalan Hüseyin Toklu'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

        Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 250 rakımlı bölgede ekipler, zorlu şartlara rağmen kaldera içerisine inerek Hüseyin Toklu'ya ulaştı. Kendi imkanlarıyla aracı belirli bir noktaya kadar ilerletmeye çalışan Toklu'nun soğuktan etkilendiği gözlemlendi.

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        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Toklu, UMKE aracına alınarak kaldera zirvesine çıkarıldı ve burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kuzen, ayakta yapılan kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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