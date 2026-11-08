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        Bitlis'te kar yağışı merkeze kadar indi

        Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı, bugün akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Bitlis'te kar yağışı merkeze kadar indi

        Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı, bugün akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı.

        Bitlis’te günlerdir devam eden sağanak yağış, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Daha önce kentin yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk karı, bu kez şehir merkezine kadar indi.

        Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından başlayan kar yağışı, vatandaşlara kışın gelişini bir kez daha hissettirdi. Meteoroloji yetkilileri de daha önce yaptıkları açıklamalarda, yağmurun ardından kar yağışının etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu.

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        Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bitlis’te hafta boyunca hava durumunun değişkenlik göstermesi bekleniyor. Salı günü bulutlu havanın etkili olacağı kentte, haftanın diğer günlerinde ise güneşli havanın hâkim olacağı tahmin ediliyor.

        Mevsimin ilk karının kent merkezine kadar inmesiyle birlikte Bitlis’te kış mevsiminin etkileri daha belirgin şekilde hissedilmeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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