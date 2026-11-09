Ahlat'ta kaybolan 126 küçükbaş hayvan bulundu

Edinilen bilgilere göre, Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yuvadamı köyünden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, köylülere ait çok sayıda küçükbaş hayvanın kar ve tipi nedeniyle kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri, vatandaşlarla birlikte bölgede arama çalışması başlattı.

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