Bitlis'te kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirildi

Bitlis'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 1-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 14 cep telefonu, 7 bin 874 paket sigara, 720 puro, 32 kilogram tütün, 552 gram pipo tütünü, 100 bin boş makaron, 170 bin sigara sarma kağıdı, 585 gümrük kaçağı tıbbi malzeme, 957 gümrük kaçağı bitkisel içerikli macun, 136 gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablo, 95 Type-C kablo, 40 gümrük kaçağı şarj adaptörü, 80 telefon kılıfı ve 12 termos ele geçirildi.

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Ele geçirilen kaçak ürünlerle 5 milyon 654 bin 40 liralık kamu zararının önüne geçildi.