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        Bitlis'te 5,6 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

        Bitlis'te 1 Ekim8 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 milyon 654 bin 40 TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:40 Güncelleme:
        Bitlis'te 5,6 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

        Bitlis'te 1 Ekim8 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 milyon 654 bin 40 TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. 1 Ekim8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 14 cep telefonu, 7 bin 874 paket sigara, 720 puro, 32 kilogram tütün, 552 gram pipo tütünü, 100 bin adet boş makaron, 170 bin adet sigara sarma kağıdı, 585 tıbbi malzeme, 957 bitkisel içerikli macun, 136 şarj adaptörü ve kablo, 95 TypeC kablo, 40 şarj adaptörü, 80 telefon kılıfı ve 12 termos ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam değerinin 5 milyon 654 bin 40 TL olduğu, bu sayede söz konusu miktarda kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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