Bitlis'te 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde taksinin bagajındaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde taksinin bagajındaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 5 Kasım'da Güroymak'ın Tahtalı köyü mevkisindeki tır parkında bir taksi durduruldu.
Yapılan aramada bagajdaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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