Bitlis'te 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Bu kapsamda, 5 Kasım'da Güroymak'ın Tahtalı köyü mevkisindeki tır parkında bir taksi durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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