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        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu

        Bitlis’in Ahlat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Ahlat Kaymakamlığı, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği organizasyonunda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen programla ilçenin Tunus Mahallesi Hıdır Mevkiinde 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını yapan Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay, "Bugün, 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan ve kısa sürede bir çevre seferberliğine dönüşen bu çok önemli günün gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Orman teşkilatımızın en anlamlı gününde, 7Geleceğe Nefes' olmak için bir aradayız. Yeşil vatan sevdasıyla bu alanı dolduran siz değerli konuklarımızı ve geleceğimizin mimarı öğrencilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bizler yeşil dokuyu korumak için sahada gece gündüz çalışıyoruz. Ancak çok iyi biliyoruz ki; ormanlarımızı korumanın en kesin yolu, o sevgiyi öğrencilerimizin kalbine dikmektir. Bugün burada devletimizin zirvesinden okuldaki sırasından kalkan öğrencimize kadar herkesin omuz omuza olması, doğaya olan ortak vefamızın en güzel resmidir. Sevgili öğrenciler; dünyadaki iklim krizini, kuraklığı ve yanan ormanları sadece sosyal medyadan izleyerek değiştiremeyiz. Bugün dijital dünyadan çıkıp sahaya inme, geleceğinize bizzat yön verme günüdür. Bugün ellerinize bulaşacak olan toprak, yarın soluyacağınız temiz havanın, içeceğiniz temiz suyun garantisidir. Sizler büyüyüp bu ülkenin yönetiminde, ekonomisinde söz sahibi olurken, bugün diktiğiniz fidanlar da sizinle birlikte büyüyecek ve bu ülkeye nefes olacak.

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        Bu anlamlı seferberlikte bizlere her zaman liderlik eden Sayın Kaymakamımıza, çevre bilincini sizlere aşılayan değerli öğretmenlerimize ve buraya enerjisiyle umut katan tüm öğrenci arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Toprağa can, geleceğe nefes olan Millî Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun" dedi.

        Konuşmanın ardından programa katılan protokol üyeleri,öğrenciler ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimleri verildi.

        Fidan dikme etkinliğine Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Garnizon Komutanı Orhan Ergin, kurum amirleri, şehit aileleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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