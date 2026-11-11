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        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Güneri ve kurum amirlerinin katılımıyla Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte daha yeşil bir Güroymak ve daha yaşanabilir bir gelecek için doğayı korumanın, ağaçlandırma çalışmalarını desteklemenin ve çevre bilincini gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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