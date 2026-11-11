Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi

        Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi

        Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi

        Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Ahlat'ta Kaymakamlık, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğiyle Tunus Mahallesi Hıdır mevkisinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

        Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay, törende yaptığı konuşmada, ormanları korumanın en önemli yolunun ağaç sevgisini çocuklara kazandırmak olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin doğanın korunmasında önemli rol üstlendiğini belirten Akay, şöyle konuştu:

        "Ormanlarımızı korumanın en kesin yolu, o sevgiyi öğrencilerimizin kalbine dikmektir. Bugün burada devletimizin zirvesinden okuldaki sırasından kalkan öğrencimize kadar herkesin omuz omuza olması, doğaya olan ortak vefamızın en güzel resmidir. Sevgili öğrenciler, dünyadaki iklim krizini, kuraklığı ve yanan ormanları sadece sosyal medyadan izleyerek değiştiremeyiz. Bugün dijital dünyadan çıkıp sahaya inme, geleceğinize bizzat yön verme günüdür. Bugün ellerinize bulaşacak olan toprak, yarın soluyacağınız temiz havanın, içeceğiniz temiz suyun garantisidir. Sizler büyüyüp bu ülkenin yönetiminde, ekonomisinde söz sahibi olurken, bugün diktiğiniz fidanlar da sizinle birlikte büyüyecek ve bu ülkeye nefes olacak."

        REKLAM

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. Bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimleri verildi.

        Törene Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, kurum amirleri, şehit aileleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

        Hizan'da ise Orman İşletme Müdürlüğünce Gayda Sulama Göleti yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 300 fidan dikildi.

        Etkinliğe Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        İlçede ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi ve fidan sayısının artırılması amacıyla önümüzdeki süreçte fidan dağıtımı ve dikim çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu
        Ahlat'ta 250 fidan toprakla buluştu
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te geleceğe nefes olmak için 350 fidan dikildi
        Bitlis'te geleceğe nefes olmak için 350 fidan dikildi
        Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
        Bitlis'te ticari takside uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
        Bitlis'te 1 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te 1 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi