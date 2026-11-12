Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz'da iki göle kıyısı bulunan Esenkıyı köyü havadan görüntülendi

Van Gölü ile Arin Gölü arasında kalan Esenkıyı köyü, Süphan Dağı manzarası ve eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyü, güneyinde Van Gölü, kuzeyinde ise Arin Gölü'ne kıyısı bulunmasıyla bölgenin dikkat çeken yerleşim yerleri arasında yer alıyor. İki göl arasında konumlanan köy, sahip olduğu eşsiz coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine ise 36 kilometre uzaklıkta bulunan Esenkıyı köyünün doğusunda 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip Van Gölü, batısında ise deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte ve bin 657 hektar yüzölçümüne sahip Arin Gölü bulunuyor.

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Her iki göle de kıyısı olmasıyla farklı bir coğrafi güzelliğe ev sahipliği yapan köy, kuzeyinde yükselen 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın görkemli manzarasıyla da dikkat çekiyor. Van Gölü'nün maviliği, Arin Gölü'nün doğal güzelliği ve Süphan Dağı'nın heybetli silüeti, Esenkıyı köyünde adeta eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekebilecek güzelliklere sahip olan köyün Van Gölü ile Arin Gölü arasında uzanan coğrafyası, havadan dronla görüntülendi. İki gölün arasında kalan yerleşim alanını ve çevresindeki doğal güzellikleri gözler önüne seren görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı. İki göl arasında bulunan Esenkıyı köyünü havadan fotoğraflayan akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Esenkıyı köyündeyiz. Burada çok güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. Van Gölü'ne kıyısı olan Arin Gölü ve onun etrafında Süphan Dağı'yla muhteşem görüntüler var. Esenkıyı köyü tam Van Gölü ile Arin Gölü arasında bulunan muhteşem güzellikte küçük bir köy. Tabi biz bunu dronla hem Van Gölü'nü hem Esenkıyı köyünü hem de burada Arin Gölü'nü ve onun arkasında da o muhteşem manzarasıyla Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nı çektik. Bu görüntüler insanı mest ediyor" dedi.