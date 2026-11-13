Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Çöplüğe dönen Budaklı Kaplıcaları'nda temizlik seferberliği

        Çöplüğe dönen Budaklı Kaplıcaları'nda temizlik seferberliği

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan ve adeta çöplüğe dönen Budaklı Kaplıcaları'nda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Çöplüğe dönen Budaklı Kaplıcaları'nda temizlik seferberliği

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan ve adeta çöplüğe dönen Budaklı Kaplıcaları'nda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Güroymak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Güroymak Kaymakamlığı, Küresel Ekoloji ve Yaşam Derneği (KEYADER), İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belde Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında kaplıca çevresinde temizlik çalışması yapılarak bölgedeki atıklar toplandı.

        Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, etkinlikte yaptığı açıklamada, temizlik çalışmasına katılan belediye personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, Kızılay'a, üniversite ve gençlik merkezi öğrencilerine teşekkür etti. Budaklı Kaplıcaları'nın ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirten Aykaç, "Burası ilçemiz için çok önemli, nitelikli bir yer. Buradaki doğal su çıkışı kükürtlü ve yaklaşık 40 derece sıcaklığa sahip. Zaman zaman mandaların bu sıcak suya girdiğine ve ortaya güzel görüntüler çıktığına şahit oluyoruz" dedi.

        REKLAM

        Bölgenin hemen yakınında 35 bin dekarlık İron Sazlığı'nın bulunduğunu ve buranın kesin korunacak alan statüsünde olduğunu ifade eden Aykaç, bu tür doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde çevre temizliği ve duyarlılığın büyük önem taşıdığını söyledi. Aykaç, "Bu temizlikten sonra vatandaşlarımız da burayı duyarlı bir şekilde kullanırsa bundan sonra böyle bir temizliğe gerek kalmadan, doğal güzellikler içerisinde vaktimizi keyifle geçirebiliriz" diye konuştu.

        Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ise Budaklı Kaplıcaları'nın dinlenme ve sağlık turizmi açısından önemli bir yer olduğunu belirterek, "Burası çok önemli bir dinlenme ve sağlık açısından değerlendirilebilecek bir yer. Ne yazık ki burayı kullanırken aşırı derecede kirletiyoruz ve temizliğine dikkat etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Belediye öncülüğünde temizlik çağrısı yaptıklarını ve kurumlar ile gönüllülerin çalışmaya destek verdiğini aktaran Mutlu, "Çok kısa bir sürede bir kamyondan fazla çöp topladık. Çalışmayı tamamladığımızda en az 67 kamyon çöp toplamış olacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

        Bölgedeki çevre temizliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Mutlu, ilkbaharda vatandaşların da katılımıyla daha kapsamlı bir temizlik etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Kaplıca çevresine çöp konteynerleri yerleştirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Mutlu, kaymakamlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüklerini, bölgede daha sürdürülebilir bir havuz yapılması için fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Mutlu, ilkbaharda projeyle ilgili vatandaşlara müjde vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu oluştu
        Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu oluştu
        (Düzeltme) Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz...
        (Düzeltme) Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz...
        Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz'da iki göl...
        Van Gölü ve Arin Gölü arasında eşsiz bir köy: Esenkıyı Adilcevaz'da iki göl...
        Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda da güzelliğini koruyor
        Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda da güzelliğini koruyor
        Adilcevaz'da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor
        Adilcevaz'da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor
        BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirec...
        BEÜ Rektörü Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının geleceğini değerlendirec...