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        Sürgün ve savaşların ardından Ahıska Türkleri Ahlat'ta kendilerine yeni düzen kurdu

        Yıllarca devam eden sürgün ve savaşların ardından Türkiye'ye yerleşen, Bitlis'in Ahlat ilçesinde sunulan imkanlarla kendilerine yeni düzen kuran Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıları unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Sürgün ve savaşların ardından Ahıska Türkleri Ahlat'ta kendilerine yeni düzen kurdu

        Yıllarca devam eden sürgün ve savaşların ardından Türkiye'ye yerleşen, Bitlis'in Ahlat ilçesinde sunulan imkanlarla kendilerine yeni düzen kuran Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıları unutamıyor.

        Vatanlarından 82 yıl önce sürgün edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 yıl önce Türkiye'ye getirilerek Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor.

        Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen aileler, yıllardır süren sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        İlk olarak 2016'da 72 aileyle başlayan yerleşim süreci, 2024'te 218 ailenin ve 2026'da 371 ailenin Ahlat'taki konutlara yerleştirilmesiyle devam etti.

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        Gelecek yıl itibarıyla Ahlat'ta 1071 ailenin yaşaması planlanıyor.

        - "Burası insanlarımızın son durağıdır"

        Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu, basın mensuplarına, Ahlatlıların kendilerini büyük bir misafirperverlikle karşıladığını söyledi.

        İlçe halkıyla güçlü bağlar kurduklarını belirten Resuloğlu, kendilerine her konuda destek olan Ahlatlılara teşekkür etti.

        Ahıska Türklerinin artık Ahlat'ı yurt edindiklerini ifade eden Resuloğlu, şöyle konuştu:

        "Tüm Ahıskalı aileler adına Ahlatlılara kucak açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Aramızda ensar-muhacir ilişkisi var. Artık iç içe yaşamaya başladık. Burası insanlarımızın son durağıdır. Babam 3 yaşındayken Ahıska'dan sürgün edildi. Ben 16 yaşındayken Fergana faciasını gördüm. Daha sonra Ukrayna-Rusya Savaşı başlayınca buraya, ana vatanımıza geldik. İnşallah burası bizim yurdumuz olacak. Ahlat, tarihimizde önemli bir yere sahip. Allah bize buraya dönmeyi nasip etti. Biz de bütün gücümüzle Ahlat'ın gelişmesi için çalışacağız.

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        Bu işin hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız bize sahip çıktı, bizi ateşin içinden çıkarıp buraya yerleştirdi."

        - "Çok zorluklar çektik"

        Sürgün edildiğinde 2,5 yaşında olan Dağgül Ziya da çocukluk yıllarında yaşadıkları acıları unutamadığını dile getirdi.

        Evlerine gelen askerlerin kendilerini trenlere bindirdiğini anlatan Ziya, "Çoluk çocuk herkesi kaldırıp trenlere bindirmişler. Bir ay yol gittik. O vagonlarda çok zorluklar çekilmiş. Ölenler olmuş, cenazeleri vagonlardan atmışlar. Hastalananlar olmuş. Acınacak haldeydik, çok zorluklar çektik. Allah razı olsun, bize evler verdiler. Çok güzel evlerde yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin." diye konuştu.

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        2022'de Elazığ'daki geçici barınma alanına yerleştirilen ve Ağustos 2026'da Ahlat'a gelen Rüstem Ramiz de hem Elazığ'da hem de ilçede kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Elazığ ve Ahlatlılardan Allah razı olsun, bizi iyi karşıladılar. Güzel yerlere yerleştik, evlerimizi görüyorsunuz, hepsi güzel." dedi.

        Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden İsmail Şakalov, "Allah Türkiye'mizden razı olsun. Elazığ'da 4 yıl kaldık, bize iyi baktılar. Sonra buraya getirdiler, ev verdiler." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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