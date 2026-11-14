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        Tatvan Çevre Yolu'nda tünel ve viyadük çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı süren yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda tünel çalışmalarının yüzde 50'si, viyadük çalışmalarının ise yüzde 75'i tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Tatvan Çevre Yolu'nda tünel ve viyadük çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı süren yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda tünel çalışmalarının yüzde 50'si, viyadük çalışmalarının ise yüzde 75'i tamamlandı.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Yeşil Mezra Mahallesi'ndeki çevre yolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgili kurum müdürleri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Vali Karakaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, çevre yolunun Tatvan trafiğini rahatlatacağını ve Van-Diyarbakır hattında Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacağını söyledi.

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        Yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğundaki yolun gelecek yıl tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Sayın Milletvekilimizle Ulaştırma Bakanımıza gittiğimizde bu yatırımın ikmal ihalesi yapıldı ve çalışmalar hızlandı. Bu yol güzergahında 2 tünelimiz var. Birisi tamamlandı, diğerinin açma çalışmaları devam ediyor. 145 metre uzunluğundaki viyadük çalışması da yüzde 75 civarında tamamlandı. Umut ediyoruz ki hem Tatvan trafiğini rahatlatacak hem de Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak bu yol bir an önce tamamlanır."

        Milletvekili Bedirhanoğlu da çevre yolunu öncelikli gündem maddelerinden biri olarak gördüğünü ve Tatvan ziyaretlerinde çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti.

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        Projenin yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini, ödenek ve kamulaştırma süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını anlatan Bedirhanoğlu, yüklenici firmaların yoğun çalışmasıyla sürecin hızlandığını dile getirdi.

        Bedirhanoğlu, "Her şey planladığımız şekilde gidiyor. 2027 yılı içerisinde söz verdiğimiz gibi Tatvan Çevre Yolu'nu hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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