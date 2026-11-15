Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Karakaya ve Bedirhanoğlu, beraberlerindeki heyetle ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek Saygı Nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimini izledi.

Mezarlıkta dua ettikten sonra Otluyazı köyüne geçen Karakaya ve Bedirhanoğlu, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapımı tamamlanan yolu inceledi.

Ahlat içme suyu isale hattı şantiyesini de ziyaret eden heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetlerini ve yatırımları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

REKLAM

İçme suyu isale hattı projesinin yüzde 97 seviyesine ulaştığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz şantiye Ahlat ilçemizin içme suyu ihtiyacına yönelik son derece önemli bir projenin yürütüldüğü alan. Projenin yüzde 97'si tamamlanmış durumda. 2025'te Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu ortamda milletvekilimiz ve belediye başkanımızla konu arz edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde harekete geçti. Yaklaşık bir yıl içinde proje tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 23 kilometrelik isale hattı ve toplam 14 bin metreküp kapasiteli içme suyu depolarını içeren bu proje tamamlandığında Ahlat'ın içme suyu sorunu önemli ölçüde çözülecek. Ayrıca belediyemiz elektrik tüketim giderleri açısından da ciddi bir tasarruf sağlayacak."

REKLAM

Bedirhanoğlu ise projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2025'te Bitlis ve Ahlat'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldiğini belirtti.

Ahlat'ın içme suyu sorununun yanı sıra yüksek enerji maliyetlerinin de çözülmesi amacıyla konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anlatan Bedirhanoğlu, verilen talimatların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gerekli çalışmaları hızla başlattığını ifade etti.

Heyet, daha sonra yapımı devam eden 20 derslikli Erzen Hatun İmam Hatip Lisesi'ni ve Kubbet'ül İslam Ahlat Seyir Terası'nı ziyaret etti.

REKLAM

İncelemelere, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Sedat Bilgin, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve kurum amirleri katıldı.