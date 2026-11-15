Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi

        Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

        Karakaya ve Bedirhanoğlu, beraberlerindeki heyetle ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek Saygı Nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimini izledi.

        Mezarlıkta dua ettikten sonra Otluyazı köyüne geçen Karakaya ve Bedirhanoğlu, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapımı tamamlanan yolu inceledi.

        Ahlat içme suyu isale hattı şantiyesini de ziyaret eden heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Karakaya, ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetlerini ve yatırımları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

        REKLAM

        İçme suyu isale hattı projesinin yüzde 97 seviyesine ulaştığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "İçinde bulunduğumuz şantiye Ahlat ilçemizin içme suyu ihtiyacına yönelik son derece önemli bir projenin yürütüldüğü alan. Projenin yüzde 97'si tamamlanmış durumda. 2025'te Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu ortamda milletvekilimiz ve belediye başkanımızla konu arz edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde harekete geçti. Yaklaşık bir yıl içinde proje tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 23 kilometrelik isale hattı ve toplam 14 bin metreküp kapasiteli içme suyu depolarını içeren bu proje tamamlandığında Ahlat'ın içme suyu sorunu önemli ölçüde çözülecek. Ayrıca belediyemiz elektrik tüketim giderleri açısından da ciddi bir tasarruf sağlayacak."

        REKLAM

        Bedirhanoğlu ise projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2025'te Bitlis ve Ahlat'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldiğini belirtti.

        Ahlat'ın içme suyu sorununun yanı sıra yüksek enerji maliyetlerinin de çözülmesi amacıyla konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anlatan Bedirhanoğlu, verilen talimatların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gerekli çalışmaları hızla başlattığını ifade etti.

        Heyet, daha sonra yapımı devam eden 20 derslikli Erzen Hatun İmam Hatip Lisesi'ni ve Kubbet'ül İslam Ahlat Seyir Terası'nı ziyaret etti.

        REKLAM

        İncelemelere, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Sedat Bilgin, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz Avrupa şampiyonu oldu
        Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz Avrupa şampiyonu oldu
        Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzünün eşsiz buluşması
        Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzünün eşsiz buluşması
        Nemrut Kalderası, beyaza büründü
        Nemrut Kalderası, beyaza büründü
        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplı görüntüsüyle etkiliyor
        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplı görüntüsüyle etkiliyor
        Hizan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Hizan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama