Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplı görüntüsüyle etkiliyor

Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

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