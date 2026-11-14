Güroymak'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 14.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Güroymak-Muş kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 AAU 756 plakalı otomobil, 12 ABC 263 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosikletteki Eyüp Ensar Erdil ve Adem Şalcum yaralandı.
Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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