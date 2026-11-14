Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Şüphelilerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirdiği işlem hacminin 1 milyar 12 milyon lira olduğu belirlendi.