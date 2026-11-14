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        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

        BİTLİS merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 1 milyar 12 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

        BİTLİS merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 1 milyar 12 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

        Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde şüphelilerin toplam işlem hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 11'i hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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