Hizan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Giriş: 15.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Merkezinde sonbahar havasının etkili olduğu Hizan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan dağların zirveleri dronla görüntülendi.
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