Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin toplam hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu tespit edildi.

Bitlis'te yasa dışı bahis ağlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden para nakline aracılık ettiği değerlendirilen şahıslar hedef alındı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalanırken, yapılan incelemelerde şüphelilerin toplam işlem hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu belirlendi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 17 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve bu faaliyetlere finansal destek sağlayan yapılara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.