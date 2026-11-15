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        Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzünün eşsiz buluşması

        Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzünün eşsiz buluşması

        Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

        Yaz aylarında yemyeşil doğası, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası, bu kez kar yağışı ve gökyüzünün renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuştu. Kaldera ve göl çevresinde karla kaplanan doğa ile gökyüzünde oluşan renklerin bütünleşmesi, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

        Beyaz örtünün göl ve çevresindeki doğal güzelliklerle buluştuğu Nemrut Kalderası, seyrine tatminsiz manzaralar sundu. Dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Nemrut Kalderası, kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bir kez daha doğa tutkunlarının ilgisini çekecek görüntülere sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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