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        Nemrut Kalderası, beyaza büründü

        BİTLİS'İN Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde kar yağışı sonrası oluşan beyaz manzara, objektiflere yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası, beyaza büründü

        BİTLİS'İN Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dünyanın 2’nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde kar yağışı sonrası oluşan beyaz manzara, objektiflere yansıdı.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan ve milli park ilan edilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Geçen hafta etkili olan yağış sonrası bölgede kar kalırken, oluşan manzara objektife yansıdı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da bolca ziyaret ettiği bölge, kış mevsiminde de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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