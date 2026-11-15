Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz Avrupa şampiyonu oldu

        Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz Avrupa şampiyonu oldu

        Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda 48 kilogram büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz Avrupa şampiyonu oldu

        Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda 48 kilogram büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Avrupa şampiyonu oldu.

        Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde 614 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, önemli bir başarıya imza attı. 48 kilogram büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden Korkmaz, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu olan milli sporcu, elde ettiği dereceyle hem Türkiye'yi hem de Bitlis'i uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

        REKLAM

        Sporcunun antrenörlüğünü yapan Ömer Uğur, elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sporcumuz Özlem Melek Korkmaz'ın Avrupa şampiyonu olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu başarı, uzun süren çalışmaların, disiplinin, azmin ve emeğin karşılığıdır. Sporcumuzun şampiyonluk yolculuğunda gösterdiği mücadele ve kararlılık bizleri ayrıca gururlandırdı. Özlem Melek Korkmaz'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

        Bitlis Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Zeynep Uğur da, milli sporcunun başarısının kendileri için gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, "Sporcumuzun Avrupa şampiyonu olması bizleri son derece mutlu etti. Bitlis'imizi ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Avrupa şampiyonluğunu ilimize kazandırması hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Sporcumuzun bu başarısında emeği bulunan antrenörümüz Ömer Uğur'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Özlem Melek Korkmaz'ı gönülden tebrik ediyor, daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Avrupa şampiyonluğunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten milli sporcu Özlem Melek Korkmaz ise kendisine destek veren antrenörü Ömer Uğur'a, kulüp başkanı Zeynep Uğur'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bitlis'i ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Korkmaz, başarılarının devamı için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzünün eşsiz buluşması
        Nemrut Kalderası'nda kar ve gökyüzünün eşsiz buluşması
        Nemrut Kalderası, beyaza büründü
        Nemrut Kalderası, beyaza büründü
        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplı görüntüsüyle etkiliyor
        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplı görüntüsüyle etkiliyor
        Hizan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Hizan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama