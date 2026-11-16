Bitlis'te yılkı atları doğaseverler tarafından görüntülendi

Bitlis ile Siirt il sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntüledi. Merada otlayan farklı renklerdeki yılkı atlarının sarp yamaçlara doğru koştuğu görüldü. Atların görüntüleri, bölgenin coğrafyasını ve doğal yaşam zenginliğini de gözler önüne serdi.

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