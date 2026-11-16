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        Bitlis'te yılkı atları doğaseverler tarafından görüntülendi

        BİTLİS'te yılkı atları, dağ yamacında doğaseverler tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Bitlis'te yılkı atları doğaseverler tarafından görüntülendi

        BİTLİS’te yılkı atları, dağ yamacında doğaseverler tarafından görüntülendi.

        Bitlis ile Siirt il sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntüledi. Merada otlayan farklı renklerdeki yılkı atlarının sarp yamaçlara doğru koştuğu görüldü. Atların görüntüleri, bölgenin coğrafyasını ve doğal yaşam zenginliğini de gözler önüne serdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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