Bakan Yardımcısı Demiralp, Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda incelemelerde bulundu.



Kente gelen Demiralp, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'na çıktı.



Burada incelemelerde bulunan Demiralp, bölgede yürütülecek çalışmalarla ilgili Karakaya'dan bilgi aldı.



Demiralp'e Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu da eşlik etti.

