Beşiktaş'ın galibiyeti Bitlis'te kutlandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmesi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kutlandı.
Giriş: 27.11.2026 - 01:10 Güncelleme:
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmesi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kutlandı.
Van Gölü sahilinde bir araya gelen Beşiktaş taraftarları, takımlarının galibiyetini uzun süre havai fişek atarak kutladı.
Kutlamalar sırasında sahilde renkli görüntüler oluştu.
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