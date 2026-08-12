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        Bitlis Adliyesinde vatandaş ve personelin görüşleri QR kodla alınacak

        Bitlis Adliyesinde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar ve adliye personelinin idari hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri QR kod aracılığıyla dijital ortamda alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Bitlis Adliyesinde vatandaş ve personelin görüşleri QR kodla alınacak

        Bitlis Adliyesinde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar ve adliye personelinin idari hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri QR kod aracılığıyla dijital ortamda alınacak.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, adliyede sunulan idari hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla dijital geri bildirim sistemi oluşturuldu.

        Adliye koridorlarına yerleştirilen QR kodları cep telefonlarıyla okutan vatandaşlar ve adliye personeli, çevrim içi forma ulaşarak idari hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve memnuniyetlerini ifade edebilecek.

        Sistem üzerinden alınan geri bildirimler belirli periyotlarda değerlendirilerek idari hizmetlerde yaşanan sorunların tespit edilmesi, uygulamaların geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirmeler yapılması sağlanacak.

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        Uygulamayla, vatandaşlar ve adliye personelinin kurumsal gelişim sürecine aktif katılımının sağlanması ve adliyede ortak kalite kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

        Yargısal işlemler, devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkeme kararlarına ilişkin bildirimler ise sistem kapsamında değerlendirilmeyecek.

        Uygulamanın, dijitalleşme ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının yanı sıra adli hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi bakımından diğer adliyelere de örnek olması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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