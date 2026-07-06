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        Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir göreve başladı

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir, bugün görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir göreve başladı

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir, bugün görevine başladı.

        Ortaokul eğitimini Ahlat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, lise öğrenimini ise kentteki Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlayan Kandemir, yıllar sonra Bitlis'e başsavcı olarak görevlendirildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki çalışma sürecinin ardından Bitlis'e atanan Kandemir, eğitim hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği kente başsavcı olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

        Kentte adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi için gayret edeceklerini vurgulayan Kandemir, hukukun üstünlüğünü, tarafsızlığı ve kamu vicdanını esas alan yönetim anlayışıyla kamu kurumlarıyla güçlü iş birliği içinde çalışmayı ve adalet hizmetlerine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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