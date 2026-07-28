Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis Valisi Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'i ziyaret etti

        Bitlis Valisi Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'i ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Bitlis Valisi Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'i ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir'i ziyaret etti.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Karakaya, Kandemir'e yeni görevinde başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kandemir de Vali Karakaya'ya iyi dilekleri ve ziyareti için teşekkür etti.

        Görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu Ahlat'ta STK temsilcileri ve muht...
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu Ahlat'ta STK temsilcileri ve muht...
        Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yeni mezarlar gün yüzüne çıkarıld...
        Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yeni mezarlar gün yüzüne çıkarıld...
        Bitlis'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
        Bitlis'te iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
        Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası temsilcileri Bitlis'te buluştu
        Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası temsilcileri Bitlis'te buluştu
        Hizan Kaymakamı Öztürk, muhtarlarla bir araya geldi
        Hizan Kaymakamı Öztürk, muhtarlarla bir araya geldi