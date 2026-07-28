Bitlis Valisi Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'i ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir'i ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Karakaya, Kandemir'e yeni görevinde başarı diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kandemir de Vali Karakaya'ya iyi dilekleri ve ziyareti için teşekkür etti.



Görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.



