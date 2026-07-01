Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Bitlis'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Bitlis'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Van Gölü’nün Tatvan kıyısında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan program, tekne turuyla devam etti.

        Vatandaşlarla birlikte teknelerle Van Gölü’ne açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına göle çelenk bıraktı.

        İşletme Parkı’nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kabotaj Bayramı’nın 100’üncü yılını kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Van Gölü kıyısında güzel bir program icra ettiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Kabotaj Bayramı, milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın ardından 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile milli bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Denizlerimizde Türk bayrağı taşıyan gemilerin seyrüsefer yapması ve ticaret faaliyetlerinde bulunması açısından son derece önemli bir düzenlemedir. Bizler de bu anlamlı günün 100’üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz."

        Çeşitli yarışma ve etkinliklerle devam eden program, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!

        Benzer Haberler

        Tatvan'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı
        Tatvan'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı
        Bitlis'te "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi
        Bitlis'te "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi
        BEÜ'de Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi
        BEÜ'de Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi
        Adilcevaz'da iş yerine giren yılan ekipleri harekete geçirdi
        Adilcevaz'da iş yerine giren yılan ekipleri harekete geçirdi
        BEÜ'den tıp fakültesine yerleşen öğrencilerine burs desteği
        BEÜ'den tıp fakültesine yerleşen öğrencilerine burs desteği
        Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini alıyor Başarılı ad...
        Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini alıyor Başarılı ad...