Bitlis'te 200'ün üzerinde kovandan bal hasadına başlandı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen arıcılık işletmesinde 200'ün üzerinde kovandan bal hasadına başlandı.

Üniversitenin Rahva Bölgesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen programda gerçekleştirilen hasada, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da katıldı.

Elmastaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bitlis balının önemli ve değerli bir ürün olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk bal hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Elmastaş, coğrafi işaret tescilli Bitlis balının kalitesine yönelik bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Üniversitenin laboratuvar altyapısında da önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Elmastaş, bal analiz laboratuvarının kısa süre önce Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 8 parametrede akredite edildiğini belirtti.

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Böylece laboratuvarın Bitlis balının yanı sıra bölgedeki diğer balların da analizlerini gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaştığını dile getiren Elmastaş, "Hem Bitlis'teki hem de bölgedeki bal üreticilerimizi analizler için laboratuvarımıza bekliyoruz. Laboratuvarımız şu anda hizmet vermeye hazır durumda." dedi.

Elmastaş, üniversitenin arıcılık faaliyetlerine yaklaşık 30 kovanla başladığını, bugün ise 200'ün üzerinde kovanla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmaların temel amacının Bitlis balının kalitesini bilimsel olarak ortaya koymak, yapılacak araştırmalarla üreticilere yol göstermek ve destek olmak olduğunu belirten Elmastaş, "Bu yıl kendi ana arılarımızı üretmeye başladık. Önümüzdeki yıl inşallah üreticilerimize ana arı verebilecek düzeye ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Hizan veya daha güneydeki uygun bir bölgede ana arı üretimine başlamayı planlıyoruz. Bitlis'in önemli ekonomik kaynaklarından biri olan bal ile ilgili çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek." diye konuştu.

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Elmastaş, yakın zamanda NATO Zirvesi'nde de Bitlis'in Hizan balının gündeme geldiğini belirterek, Bitlis balının geçmişten günümüze Evliya Çelebi Seyahatnamesi başta olmak üzere çeşitli seyahatnamelerde yer aldığını kaydetti.

Bitlis balının kalitesine ilişkin bilimsel çalışmaların önemine dikkati çeken Elmastaş, "Balımızın kalitesiyle ilgili herhangi bir şüphemiz yok. Bizim amacımız bu kaliteyi bilimsel yöntemlerle, laboratuvar analizleriyle ortaya koymak ve Bitlis balının değerini bütün dünyaya duyurmaktır. Bu anlamdaki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dilara Başat Dereli de laboratuvarın akreditasyon sürecine ilişkin bilgi verdi.

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Laboratuvarın uzun ve titiz bir çalışmanın ardından Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite edildiğini belirten Dereli, balda kalite ve tağşişin belirlenmesi açısından önemli 8 farklı parametrede analiz hizmeti sunduklarını söyledi.

Dereli, laboratuvarda prolin, diastaz, nem, elektriksel iletkenlik, bitki şekerleri ve şeker türevleri gibi çeşitli parametrelerde analizler yapıldığını aktararak, "Bu kapsamda uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip analiz sonuçları sunabildiğimizi ortaya koymuş olduk. Akreditasyon kapsamında sadece Bitlis'e değil, Türkiye'nin tamamına uluslararası standartlarda geçerli olan laboratuvar sonuçlarımızla hizmet verebilecek olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Üreticilerimizin ballarının kalite analizlerini yaptırabilmeleri açısından önemli bir altyapı oluşturduk." dedi.