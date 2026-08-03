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        Bitlis'te 30 kişilik grup, 90 kilometre pedal çevirdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 kişi, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Ahlat ilçesine kadar pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Bitlis'te 30 kişilik grup, 90 kilometre pedal çevirdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 kişi, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Ahlat ilçesine kadar pedal çevirdi.

        Nemrut Jeopark Spor Kulübü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğince, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve bölgenin tanıtımını yapmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda ilçedeki Van Gölü sahilinde bir araya gelen 30 kişilik grup, pedal çevirerek Ahlat ilçesine ulaştı.

        Öğretmenevinde bir süre mola veren grup üyeleri, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra tekrar Tatvan'a döndü.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Cemal Yıldırım, 30 kişilik grup ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda 90 kilometre pedal çevirdiklerini belirterek, etkinliğe desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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